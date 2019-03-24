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В российской Госдуме место Нобелевского лауреата займет известный бандит по кличке "Ротан"

воскресенье, 24 марта 2019, 02:29

На место умершего нобелевского лауреата Жореса Алферова в Госдуме РФ претендует член КПРФ Борис Иванюженков, он же бандит по кличке "Ротан" из "подольской" братвы.

Об этом пишет "Русский Монитор".

Как известно, после смерти Жореса Алферова у КПРФ образовалось вакантное место, которое партия в соответствии с законом имеет право заполнить по своему усмотрению, передав мандат одному из своих членов – Павлу Грудинину.

"Однако в ЦИКе, а вернее в Кремле решили иначе и отказали ему в праве быть депутатом Госдумы", - пишут журналисты.

По информации СМИ, Борис Викторович Иванюженков на самом деле - уголовный авторитет подольской ОПГ по кличке "Ротан". Подольская ОПГ - одна из самых мощных криминальных организаций России, причем как при Ельцине, так и при Путине.

"Она ни в чем не уступает ни знаменитой солнцевской ОПГ (Михась, Могилевич, Усманов), ни тамбовско-малышевской братве из Питера (Трабер, Васильев, Гена Петров и др.), с которой Путин делал дела еще в мэрии Собчака", - пишут журналисты.

Основали подольскую ОПГ в конце 1980-х гг. три бандита: "Лучок", "Ротан" и "Поп". "Лучок" (Сергей Лалакин) - бессменный лидер подольской группировки уже почти 30 лет. В советское время - учился с "Ротаном" в одном ПТУ, работал на овощной базе (отсюда и кличка).

По некоторым данным, "Ротан" - Мастер спорта по борьбе, в 90-е - знатный подмосковный рэкетир, лично участвовал в перестрелках, убийствах, расчленении трупов после разборок.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России раскрыли правду о нестареющем Путине и его двойниках.

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