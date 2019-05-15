Совковые метастазы: в сети скандал из-за концерта в Одессе фанатки Путина

Певица и экс-участница российской группы Serebro Лена Темникова, которая не единожды признавалась в теплых чувствах к президенту России Владимиру Путину, запланировала провести концерт в Одессе.

Об этом у себя в Facebook написал журналист Аркадий Бабченко.

Журналист привел цитату Темниковой из интервью, где она призналась в своей любви к российской власти и "советскости".

"Я большой фанат своей страны, своей нации, своего народа. Я обожаю своих президентов, я фанат Путина и Медведева, обожаю наше правительство. Мне кажется, я какая-то советская". Наткнулся на афишу концертов Лены Темниковой в Одессе. Уже и не удивился", - написал Бабченко.

Также на визит российской певицы отреагировал блогер и журналист Айдер Муждабаев. Он призвал местных активистов достойно встретить исполнительницу, а также обратился к СБУ.

"Ну что, культурный обмен активизируется? Сергей Стерненко, смотри, как влюбленные в Путина гости к вам идут, надо же достойно встретить. А еще, говорят, у нее будут выступления в Киеве. Интересно, как к этому относится Служба безопасности Украины?", - отметил он.

В то же время пользователи под постами отметили, что она уже приезжала в Украину на выступления по приглашению отдельных площадок и не испытывала со въездом никаких проблем.

Как сообщал "Апостроф", в конце марта скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая является обладательницей "паспорта ЛНР", раскритиковала Facebook за "фашизм", и назвала оккупированный Крым "цветущим".