В сети показали фото молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

В пятницу, 24 мая, в зоне военного конфликта на Донбассе погиб старшина ВСУ Александр Пузиков.

Подробности о нем и его фото опубликовал пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Оказалось, что погибшему бойцу было 32 года. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе городского совета Никополя (Запорожская область), а местные СМИ опубликовали фото погибшего бойца.

"Старшина 53-й бригады Вооруженных сил Украины Александр Юрьевич Пузиков 1986 года рождения погиб 24 мая сего года при выполнении служебных обязанностей в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отметим, что в этот же день, 24 мая, на Донбассе еще один военнослужащий ВСУ получил ранения. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное, он госпитализирован.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали крупную банду боевиков ЛНР.