Пожар у Керченского пролива: стало известно о первых погибших

В результате пожара на двух кораблях в районе Керченского пролива погибли двое человек.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что оба судна шли под флагом Танзании. На одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Пятеро спасены, два тела достали из воды", - сказал собеседник, уточнив, что судьба остальных членов экипажа пока неизвестна. Предположительно, на одном из судов произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно.

В Росморречфлоте сообщили, что на борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что к спасению членов команд горящих в судах привлечено около 10 кораблей.

"Спасательная операция идет. Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вспыхнул пожар в популярном ТЦ.