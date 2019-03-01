На российском судне произошел серьезный пожар: фото, видео и подробности ЧП

На российском траулере в доке порта Пусан в Южной Корее возник пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

Пожарные экстренно эвакуировали все шесть членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал, но, чтобы в этом удостовериться, предстоит осмотреть все внутренние помещения. Сейчас они сильно задымлены.

По данным fleetmon.com, пожар был вызван проведением работ внутри корабля и быстро распространился по надстройке, охватив кормовые отсеки, а затем мостик. По данным полиции, возгорание произошло в рубке во время разрезания стального листа.





Как сообщал "Апостроф", 28 февраля российский корабль протаранил автомобильный мост в южнокорейском порту Пусан.

Ранее десятки людей погибли при масштабном пожаре в Бангладеш.