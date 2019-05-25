Война на Донбассе: появились неожиданные новости о ВСУ на передовой

С начала суток субботы, 25 мая, в зоне военного конфликта на Донбассе ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Песок и Опытного.

Как сообщалось, на Донбассе ликвидирована крупная банда боевиков ЛНР.

Подробнее о том, какой вариант прекращения войны на востоке Украины предпочтительнее всего, читайте в материале "Апострофа": Война на Донбассе: четыре модели урегулирования конфликта.