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Вылетел через лобовое стекло: под Одессой маршрутка попала в ДТП с пострадавшими, фото

суббота, 25 мая 2019, 20:46
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Фото: 7 канал

В субботу, 25 мая, под Одессой произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и грузовика DAF, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщает 7 канал, публикуя фото с места ЧП.

Известно, что грузовик-тягач DAF двигался со стороны Клеверного моста в направлении Усатово. Навстречу ему ехал микроавтобус Mercedes Sprinter.

В какой-то момент водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в бус. Удар был ткой силы, что водитель грузовика вылетел через лобовое стекло, а DAF продолжил движение и развернулся.

В результате аварии четверо человек – двух водителей и двух пассажиров микроавтобуса – госпитализировали в больницу с травмами.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой произошло смертельное ДТП с переворотом.

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