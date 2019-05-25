Вылетел через лобовое стекло: под Одессой маршрутка попала в ДТП с пострадавшими, фото

В субботу, 25 мая, под Одессой произошло серьезное ДТП с участием маршрутки и грузовика DAF, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщает 7 канал, публикуя фото с места ЧП.

Известно, что грузовик-тягач DAF двигался со стороны Клеверного моста в направлении Усатово. Навстречу ему ехал микроавтобус Mercedes Sprinter.

В какой-то момент водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в бус. Удар был ткой силы, что водитель грузовика вылетел через лобовое стекло, а DAF продолжил движение и развернулся.

В результате аварии четверо человек – двух водителей и двух пассажиров микроавтобуса – госпитализировали в больницу с травмами.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой произошло смертельное ДТП с переворотом.