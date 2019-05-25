Ярош и 300 "спартанцев": волонтеры раскрыли данные о сотнях наемников Путина

В сети опубликовали интересную разведывательную информацию о российских наемниках ЧВК "Вагнер", которые брали участие в военной операции в Сирии.

Данные опубликовало международное волонтерское сообщество InformNapalm.

По данным активистов, 301 наемник непосредственно принимал участие в наступлении в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор в ночь на 8 февраля 2018 года.

В их числе 267 граждан Российской Федерации, 19 наемников из Украины, шесть из Беларуси, трое из Молдовы, двое из Армении, двое из Казахстана, один гражданин Сирии и один гражданин Узбекистана .

По данным активистов, информация о судьбе 154 боевиков по-прежнему неизвестна. Как минимум 81 внештатному сотруднику российского ГРУ удалось выжить после атаки ВВС США.

Главным курьезным моментом расследования активисты называют идентификацию боевика под фамилией Ярош. По данным расследования, это вынужденный однофамилец, который взял новую фамилию Ярош только в 2018 году.

Речь идет о Яроше Михаиле Ивановиче, уроженце г. Славгород Алтайского края. В 2014-2015 годах он воевал в Украине, а позднее в Сирии под фамилией Дорошенко. Новую фамилию он взял после экстренной эвакуации из Сирии в феврале 2018. Скорее всего, он волновался, что информация о его преступлениях станет известна в Германии, где проживают его родственники.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России продолжают развозить тела погибших в Сирии военных.