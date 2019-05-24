Люди второго сорта: журналист рассказал показательную историю про Путина и его военных в Сирии

В России продолжают развозить тела погибших в Сирии военных, причины смерти которых государство отрицает, и в связи с этим часто возникают курьезы.

Об этом пишет в своем посте на Facebook российский журналист Илья Барабанов.

Он рассказал, что общался с семьей одного из таких военных, которые приняли решение похоронить своего убитого в ходе бойни под Дейр-эз-Зором родственника, который попал в категорию невыгодных кремлевскому режиму.

"Возвращаемся из командировки, где общались с семьей очередного убитого в Сирии. Погибшие там делятся, как известно, на две категории. Одними восторгаются телеканалы, им ставят памятники, присваивают звание "Героя России", а существование других государство не признает... Наш погибший относился к категории вторых. Бойня Дейр-эз-Зор в феврале 2018-го, про которую говорили, что там погибло несколько сотен российских ЧВКшников… Я пока остановился на цифре 78. Столько российских граждан убили тогда точно, а государство от них открестилось", - пишет он.

По его информации, российское Минобороны фальсифицировало документы, чтобы скрыть количество жертв в ходе одной из самых масштабных стычек с ИГИЛ.

"Почти полтора месяца тела держали в морозильных камерах, в апреле прошлого года начали развозить Грузы-200 по стране. В документах рандомно меняли места и даты смерти, чтобы только никто потом не смог посчитать, сколько точно под Дейр-эз-Зором полегло. Фантастический цинизм", - отмечает журналист.

Курьез ситуации заключался в том, что родственники решили разместить на могильной плите погибшего стихотворение из официального "сирийского сборника военной поэзии" МО РФ, однако забыли указать в тексте обязательную сноску "Запрещенная в РФ" в отношении радикальной группировки Исламское государство.

"Тело наконец привезли, надо хоронить, родственники решили нанести на могильный камень стихотворение. А министерство обороны выпустило сборник стихов об операции в Сирии "Чужая и наша война". Родные выбрали оттуда текст, скопировали его, отправили в бюро ритуальных услуг. Если вы обратите внимание на третью строчку, вас наверняка удивит, что это за цифра "1" стоит после слова ИГИЛ… На могильный камень мастер просто не стал помещать обязательную в таком случае по российским законам сноску: "Организация, запрещенная в РФ". Даже не знаю, как Роскомнадзор будет такую могилу блокировать", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая стало известно о гибели еще группы российских военных в Сирии, при том, что российские силовики продолжают заверять об отсутствии потерь.