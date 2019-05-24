RU   UA   EN  

пятница, 24 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 мая

05:27
Люди второго сорта: журналист рассказал показательную историю про Путина и его военных в Сирии
04:42
Идеолог "русского мира" оконфузился с заявлением о Западе и Второй мировой войне: фото
03:32
Airbus показал первые фото изнутри летающего такси
02:26
В 40 тысяч раз ярче Солнца: астрономы обнаружили редчайший объект во вселенной
01:31
Глава администрации Зеленского отличился скандальным заявлением про Майданы: видео
00:28
В Мариуполе разгорелся скандал из-за издевательств и избиения школьника: видео
00:03
Финляндия в матче-триллере обыграла Швецию в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею: видеообзор

23 мая

23:53
​Коломойский озвучил свои планы на ПриватБанк
23:50
Чехия уверенно пробилась в полуфинал чемпионата мира по хоккею: видеообзор
23:29
​Армия России на Донбассе: опубликованы новые фотодоказательства
23:15
Финляндия - Швеция - 5-4 видео матча ЧМ по хоккею
23:10
Чехия - Германия - 5-1 видео матча ЧМ по хоккею
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Люди второго сорта: журналист рассказал показательную историю про Путина и его военных в Сирии

пятница, 24 мая 2019, 05:27
переглянути новину українською

В России продолжают развозить тела погибших в Сирии военных, причины смерти которых государство отрицает, и в связи с этим часто возникают курьезы.

Об этом пишет в своем посте на Facebook российский журналист Илья Барабанов.

Он рассказал, что общался с семьей одного из таких военных, которые приняли решение похоронить своего убитого в ходе бойни под Дейр-эз-Зором родственника, который попал в категорию невыгодных кремлевскому режиму.

"Возвращаемся из командировки, где общались с семьей очередного убитого в Сирии. Погибшие там делятся, как известно, на две категории. Одними восторгаются телеканалы, им ставят памятники, присваивают звание "Героя России", а существование других государство не признает... Наш погибший относился к категории вторых. Бойня Дейр-эз-Зор в феврале 2018-го, про которую говорили, что там погибло несколько сотен российских ЧВКшников… Я пока остановился на цифре 78. Столько российских граждан убили тогда точно, а государство от них открестилось", - пишет он.

По его информации, российское Минобороны фальсифицировало документы, чтобы скрыть количество жертв в ходе одной из самых масштабных стычек с ИГИЛ.

"Почти полтора месяца тела держали в морозильных камерах, в апреле прошлого года начали развозить Грузы-200 по стране. В документах рандомно меняли места и даты смерти, чтобы только никто потом не смог посчитать, сколько точно под Дейр-эз-Зором полегло. Фантастический цинизм", - отмечает журналист.

Курьез ситуации заключался в том, что родственники решили разместить на могильной плите погибшего стихотворение из официального "сирийского сборника военной поэзии" МО РФ, однако забыли указать в тексте обязательную сноску "Запрещенная в РФ" в отношении радикальной группировки Исламское государство.

"Тело наконец привезли, надо хоронить, родственники решили нанести на могильный камень стихотворение. А министерство обороны выпустило сборник стихов об операции в Сирии "Чужая и наша война". Родные выбрали оттуда текст, скопировали его, отправили в бюро ритуальных услуг. Если вы обратите внимание на третью строчку, вас наверняка удивит, что это за цифра "1" стоит после слова ИГИЛ… На могильный камень мастер просто не стал помещать обязательную в таком случае по российским законам сноску: "Организация, запрещенная в РФ". Даже не знаю, как Роскомнадзор будет такую могилу блокировать", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая стало известно о гибели еще группы российских военных в Сирии, при том, что российские силовики продолжают заверять об отсутствии потерь.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: