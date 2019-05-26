RU   UA   EN  

воскресенье, 26 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 мая

12:42
Финляндия - Канада: онлайн видео трансляция финала ЧМ по хоккею
12:41
В Киеве "антикоррупционер" не евробляхе сбил ребенка: фото
12:27
Мир невозможен: в Украине озвучили главную мечту Путина
12:13
Золотой? Украинцев шокировала цена лука в супермаркете под Киевом
11:56
Найдены уникальные грибы, которые создают золото из воздуха
11:28
Появились данные по погибшим в крушение российского вертолета в Мексике
11:14
Появились фото потопа на западе Украины
11:13
Россия - Чехия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
10:40
"Динамо" - "Львов": онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины
10:39
Ждем домой: в сети трогательно поздравили с днем рождения пленного украинского моряка
10:28
Стыдно и тошно: Зеленский разозлил украинцев кривляниями на "Лиге смеха"
10:14
Украинцев предупредили об опасной непогоде: куда придет гроза
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мир невозможен: в Украине озвучили главную мечту Путина

воскресенье, 26 мая 2019, 12:27
переглянути новину українською

Европа с удовольствием бы вернулась в 2013 год, когда Россия не начинала агрессии против Украины.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил журналист Павел Казарин.

"Знаете, эта история о том, почему невозможен какой-то всеохватный компромисс и мир, который бы устроил всех, потому что Европа мечтает вернуться в 2013 год, когда Крыма и Донбасса нет, когда не нужно вводить и поддерживать санкции против Российской Федерации, когда можно торговать с огромным российским рынком и заниматься политической коррупцией вдобавок. Наверное, кто-то в Киеве тоже мечтает вернуться в 2013 год, когда нет похоронок, нет мартирологов с фронта и так далее", - сказал он.

При этом журналист отмечает, что Москва не собирается возвращаться в 2013 год.

"Ее мечта коллективная – это переиграть 1991-й, ведь зачем им обнулять последние пять лет, если они считают ошибкой последние 28, если они снова хотят, чтобы бывшие соседи по коммунальной квартире переделали несущие стены обратно в межкомнатные. Они снова хотят реконструировать, в том или ином виде, империю или создать новый СССР-2. И Владимир Путин неоднократно говорил, что он считает главной геополитической катастрофой развал Советского Союза, и в этом смысле его капитальная и фундаментальная цель остается неизменной" . - добавил он.

Казарин отметил, что Россия хочет, чтобы граница между РФ и Европой проходила по украино-польской границе, а не по украино-российской.

"Если для этого хозяину Кремля нужно погрузить нашу страну в хаос, то он будет это делать", - завершил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Путин может погрузить Украину в хаос ради возобновления СССР – Павел Казарин

Фотовзгляд

Все галереи
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: