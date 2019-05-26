Мир невозможен: в Украине озвучили главную мечту Путина

Европа с удовольствием бы вернулась в 2013 год, когда Россия не начинала агрессии против Украины.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил журналист Павел Казарин.

"Знаете, эта история о том, почему невозможен какой-то всеохватный компромисс и мир, который бы устроил всех, потому что Европа мечтает вернуться в 2013 год, когда Крыма и Донбасса нет, когда не нужно вводить и поддерживать санкции против Российской Федерации, когда можно торговать с огромным российским рынком и заниматься политической коррупцией вдобавок. Наверное, кто-то в Киеве тоже мечтает вернуться в 2013 год, когда нет похоронок, нет мартирологов с фронта и так далее", - сказал он.

При этом журналист отмечает, что Москва не собирается возвращаться в 2013 год.

"Ее мечта коллективная – это переиграть 1991-й, ведь зачем им обнулять последние пять лет, если они считают ошибкой последние 28, если они снова хотят, чтобы бывшие соседи по коммунальной квартире переделали несущие стены обратно в межкомнатные. Они снова хотят реконструировать, в том или ином виде, империю или создать новый СССР-2. И Владимир Путин неоднократно говорил, что он считает главной геополитической катастрофой развал Советского Союза, и в этом смысле его капитальная и фундаментальная цель остается неизменной" . - добавил он.

Казарин отметил, что Россия хочет, чтобы граница между РФ и Европой проходила по украино-польской границе, а не по украино-российской.

"Если для этого хозяину Кремля нужно погрузить нашу страну в хаос, то он будет это делать", - завершил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Путин может погрузить Украину в хаос ради возобновления СССР – Павел Казарин