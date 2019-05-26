НАТО ради Украины сделало грозный выпад против России

НАТО продолжает призывать Россию вернуть Украине задержанных моряков и военные корабли в контексте решения Международного трибунала.

Об этом сообщили в пресс-службе альянса в воскресенье, 26 мая.

“НАТО многократно заявляла, что не видит оснований для использования Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков. Мы вновь призываем РФ незамедлительно освободить украинских моряков и вернуть корабли”, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что международный трибунал по морскому праву ООН в субботу, 25 мая, постановил, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть суда Украине. Также обе стороны в рамках этого постановления должны до 25 июня предоставить в трибунал отчеты об инциденте в Керченском проливе.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция соцсетей на решение Международного трибунала по морской агрессии Кремля.