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На Донбассе ликвидирован командир боевиков из России: видео

понедельник, 27 мая 2019, 06:27
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25 мая на востоке Украины погиб украинский военный, еще один боец был ранен. При этом ответным огнем был уничтожен один из руководителей боевиков.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

По данным силовиков, появились очередные доказательства того, что на востоке Украины воюют регулярные российские войска.

"Командира батальона, который погиб во время одного из столкновениях, идентифицировано, как российского офицера", - рассказал командующий Морской пехоты Украины Юрий Содель.

Напомним, что в мире обнародовали очередное пугающее пророчество о возможном начале Третьей мировой войны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с начала суток субботы, 25 мая, в зоне военного конфликта на Донбассе ни один украинский военнослужащий не пострадал.

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