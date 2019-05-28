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​Позывной "Василек": как в сети шутят о поездке Зеленского на Донбасс

вторник, 28 мая 2019, 09:47
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В сети не без сарказма обсуждают первую рабочую поездку на оккупированную Россией территорию Донбасса нового президента Украины Владимира Зеленского.

Яркие фотожабы и мемы постят пользователи соцсетей, а также комментируют произошедшее событие.

Веселому обсуждению подверглись одежда, в которой приехал на Донбасс Зеленский, его рост и остальные "удачные снимки". Также из-за ярко голубой рубашки Зеленскому в сети придумали позывной - Василек.

Многие из комментаторов поддержали президента, и призвали не критиковать без толку.

"Б*я, народ, ну давайте уже не уподобляться упоротым и не будем отрицать факты. Да, был Зеленский сегодня в Станице на опорнике и на СП, и в Счастье на ТЭЦ. Сам ходил, куда хотел, а не туда куда водили. Только показывали куда нельзя ходить. С бойцами разговаривал. Часа 2 откручивался по тем краям. Потом улетели на Часов Яр. Нельзя отрицать то, что есть. Иначе мы вообще в религиозную секту рискуем превратиться", - написал в Facebook волонтер Роман Доник.

Как сообщал "Апостроф", пользователи сети весело пошутили на тему поздравления президента Украины Владимира Зеленского с Днем Киева, в частности о его выражении о главных отличительных чертах столицы.

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