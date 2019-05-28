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Убит известный украинский меценат: подробности и фото с места трагедии

вторник, 28 мая 2019, 11:40
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В понедельник, 27 мая, в городе Коломыя Ивано-Франковской области убили местного мецената Михаила Петрива вместе с его женой.

Об этом сообщает издание "Дzеркало media".

Звонок на линию спасателей поступил в 19:50. Рассказали, что горит частный дом известного местного мецената на улице Пушкина.

На место прибыли пожарные и правоохранители. Они в доме обнаружили тела двоих человек с огнестрельными ранениями - 54-летнего мецената Михаила Петрива и его 56-летней жены. Труп мужчины заметили в комнате, а женщины - в помещении кабинета на мансардном этаже. В соседней комнате пылал огонь. По предварительным данным, убийца застрелил пару, а потом поджег их дом.

В ресурсе UAportal отмечают, что Михаил Петров родился и вырос в Коломые, учился в Турковской школе, после чего получил образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Мужчина работал частным адвокатом и юристом, активно занимался меценатской деятельностью, под девизом: "Уважайте прошлое ради будущего". Занимался культурным развитием своего района.

У убитой пары есть дети, однако их не было дома на момент трагедии, потому они не пострадали.

Как сообщал "Апостроф", черкасского бизнесмена Владимира Сотникова расстрелял неизвестный мужчина 30-35 лет, который подбежал к нему в подъезде и начал стрелять в голову и грудь.

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