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В России школьник устроил кровавое ЧП: фото

вторник, 28 мая 2019, 12:55
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В России школьник напал на 12-летнюю девочку и кинул в здание учебного заведения "коктейль Молотова".

Об этом сообщают в Telegram-канале 360tv.

Инцидент произошел в школе №4 города Вольска. Там семиклассник пришел на экзамен по математике с рюкзаком, где было холодное оружие. Мальчик принес собой ледокол, но ранее говорилось, что у него был топор. Он ударил им 12-летнюю девочку по голове и скрылся. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

Также отмечают, что семиклассник Даниил Пулькин сначала закинул бутылку с зажигательной смесью в кабинет, а потом напал на девочку, которая просто попалась ему под руку. Было много крови, а нападающий сбежал.

Однако есть и другая версия, которую публикуют в росСМИ.

"Подросток поднялся на второй этаж учебного заведения и сразу отправился в кабинет своей бывшей классной руководительницы. Там в этот в момент проходил урок математики. Прямо с порога Даниил метнул горящий "коктейль Молотова", бутылка угодила в батарею, загорелся пол и занавески. На шум выглянул учитель из соседнего класса, – Даниил как раз собирался пройти туда со второй, уже зажженной бутылкой. Педагог успел вовремя захлопнуть дверь и коктейль разбился об нее, не попав в класс. Тогда мальчик бросился по коридору, выбежал на лестницу, где ему и встретилась 12-летняя ученица 6-го класса. Он ударил ее топором. Сейчас девочка в больнице – с травмой головы", - говорится в сообщении.

Стало известно, что школьника задержала полиция. Эту информацию подтвердили в Минобразования Саратовской области. По некоторым данным, подросток страдал от психических заболеваний и наблюдался у психиатра. Некоторое время назад его перевели на домашнее обучение.

Как сообщал "Апостроф", восьмиклассник из киевской школы №94 напал с ножницами на учительницу и нанес ей восемь ударов.

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