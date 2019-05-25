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В России на последнем звонке школьник напал на путинского депутата: фото, видео и все подробности

суббота, 25 мая 2019, 17:35
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В российском поселке ученик 9-го класса во время праздника последнего звонка ударил депутата Госсобрания Екатерину Вахитову.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Инцидент произошел в поселке Юрино в Марий Эл во время праздника в актовом зале, на глазах учителей и учащихся. По словам очевидцев, старшеклассник негативно отреагировал на появление Вахитовой на линейке. Также свидетели происшествия рассказали, что парень возмущался тем, что депутат состоит в "Единой России". Однако в других СМИ пишут, что в отделе образования это отрицают. Несколько местных жителей сообщили, что виновник инцидента нередко вел себя агрессивно и раньше.

В последствии произошедшего чиновница написала заявление в полицию. В пресс-службе МВД по Марий Эл сообщили о том, что проводится проверка, все материалы после ее завершения будут направлены в следственный комитет.

В тоже время в районном отделе образования рассказали, что не собираются принимать меры к ученику, поскольку "ребенок больной" и у него есть инвалидность. Также представитель депутата заявила, что "мальчик психически нездоров".

Как сообщал "Апостроф", выпускники 11 класса школы № 74 Владивостока (РФ) устроили флешмоб в БДСМ-костюмах в стенах учебного заведения по случаю его окончания.

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