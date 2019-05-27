Боевики запустили новый многосерийный "ужастик" с фейками о ВСУ

Российские боевики обнародовали очередной многосерийный фейк о обстрелах бойцами ВСУ мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает "Апостроф".

Такая неправдивая информация начала появляться и распространяться в апреле-мае. По версии боевиков, началось все якобы с ликвидации беспилотников ОБСЕ силами ВСУ. Далее эти новости активно разгонялись на сепаратистских сайтах, а апофеозом пропагандистской мысли стало сообщение о том, что командующий ООС (уже бывший) Сергей Наев, даже раздает личному составу государственные награды за сбитые БПЛА европейцев.

"За высокую эффективность подавления каналов управления БПЛА ОБСЕ Сергей Наев представил к государственной награде командира 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, подполковника Синожинского", - заявил начальник пресс-службы фейковой народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Но фейковые новости дальше не утихли. 22 мая восемь украинских военнослужащих попали в плен боевиков ДНР в районе населенного пункта Новотроицкое. Пропагандисты не упустили информационную возможность, заявив, что пленные пытались попасть на оккупированную территорию, чтобы совершить диверсию против сотрудников ОБСЕ.

С одной стороны, рассказы боевиков о наградах за сбитые беспилотники и диверсиях ВСУ против ОБСЕ выглядят просто смешно. Но с другой стороны, учитывая позицию Кремля по миротворцам - только на линии разграничения и только для охраны сотрудников ОБСЕ, становится очевидным, что, разгоняя дезинформацию о нападках ВСУ на еврочиновников, Москва пытается актуализировать свое видение миротворческого мандата.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР".