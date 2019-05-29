На шахте под Львовом произошло смертельное ЧП: названы фамилии погибших

В ночь на среду, 29 мая, на шахте "Лесовая" в селе Селец Львовской области произошел обвал породы: погибло двое шахтеров.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

У одного из погибших, Михаила Павлика, 1971 года рождения, осталось трое детей. Второй погибший – Михаил Турко, 1997 года рождения.

По словам Волынца, обвали произошел на горизонте 242 м. Всего в шахте на момент аварии находилось 69 горняков, из них на аварийном участке – 21.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", при взрыве 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в оккупированном боевиками поселке Юрьевка Луганской области погибли по меньшей мере 4 человека.