Под Днепром автобус со школьниками попал в серьезное ДТП: фото и свежие данные о водителях и детях

Во вторник, 28 мая на дороге Борисполь-Днепр-Запорожье близ села Каменное произошло ДТП с детьми – группой учеников школы из города Полтава.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что дети возвращались домой с экскурсии в городе Запорожье. Водитель микроавтобуса с детьми 1977 года рождения совершил столкновение с автомобилем DAF(грузовик).

На месте аварии работают следственные группы, устанавливаются причины ДТП. По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

Дети были доставлены в больницы Днепра для осмотра. Три ребенка 2007 года рождения получили переломы руки, ключицы и стопы, еще 15 не получили существенных травм и в сопровождении родителей отправлены по домам. Некоторым будут оказывать амбулаторное лечение.

Как сообщал "Апостроф", 25 мая в Польше близ населенного пункта Долина Служевская в аварию попала группа украинских студенток.