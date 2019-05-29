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На пешеходном переходе в Харькове произошло смертельное ДТП: видео и рассказ очевидцев
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На пешеходном переходе в Харькове произошло смертельное ДТП: видео и рассказ очевидцев

среда, 29 мая 2019, 11:20
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В Харькове, на Салтовке мотоцикл с пассажиром насмерть сбил пешехода на переходе, очевидцы с места происшествия рассказали прессе о подробностях.

По словам свидетелей, водитель мотоцикла "Ямаха" двигался на огромной скорости, а пассажир был без шлема. Предположительно и водитель и пассажир – иностранцы.

"Ехал мотоциклист с пассажиром - два араба. На перекрестке сбили человека, их положило на бок, и они ударили вот в ту машину. Их двоих забрала скорая - живы, а пешехода – насмерть", - Владимир, свидетель ДТП.

Свидетели добавляют, что водитель мотоцикла не притормозил перед пешеходным переходом. Также отмечают, что после столкновения пешехода еще несколько метров тянуло по асфальту, при этом визуально выглядело так, что погиб он в момент столкновения. Водителям со встречной полосы пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения.

"Это все было в течении одной секунды. Я еду - навстречу летит мотоцикл. Я уже вижу - летит пластмасса и летит человек. Все, больше ничего я не видел", - сообщил Александр, свидетель ДТП.

Правоохранители работают на месте событий и выясняют подробности столкновения. Сотрудники полиции отметили прессе, что за подобное правонарушение виновникам аварии "грозит от 3 до 8 лет за решеткой".

Как сообщал "Апостроф", 26 мая на Набережном шоссе в столице произошла авария с участием двух мотоциклистов.

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