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Появились новые фото и подробности сильного пожара на корабле в Киеве

среда, 29 мая 2019, 14:20
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Появились новые данные о масштабном пожаре на территории киевского завода "Ленинская кузня", где загорелся пришвартованный корабль.

Как сообщает ГСЧС, возгорание возникло в трюме и распространилось по помещениям судна.

Обща площадь пожара составила около сотни квадратных метров.

Возгорание произошло около 9:30, а в 11:19 спасатели уже ликвидировали пожар.

По фотографиям с места событий можно увидеть, что пожар сопровождался сильным задымлением. Как сообщают очевидцы, дым от огня был виден с другого берега Днепра.

На месте работали пожарные ГСЧС, медики "скорой" помощи и экипажи патрульной полиции. Известно, что во время инцидента никто не пострадал.

Ранее "Апостроф" опубликовал видео с места пожара.

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