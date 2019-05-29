На заводе в Киеве загорелся военный корабль: опубликовано фото масштабного пожара

29 мая на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве вспыхнул пожар.

Как сообщила агентству "Українські новини" спикер столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага, здесь загорелся корабль, который находится на ремонте.

"Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находится на ремонте", - сообщила она.

По предварительной информации, здесь загорелась электропроводка. Тушение пожара продолжается.

Тем временем в сети уже опубликовали фотографию с места событий. Как пишет пользователь Ukr_Che, на Ленкузне загорелся разведывательный корабль, который спускали на воду.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новый инвестор рассказал, что ждет бывший завод Порошенко в Киеве.