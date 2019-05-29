В Киеве горит военный корабль: появилось видео масштабного пожара

В сети опубликовали первое видео с киевского завода "Кузница на Рыбальском", где 29 мая загорелся военный корабль, который находился здесь на ремонте.

Кадры с места событий в Facebook выложил Андрей Союстов.

"Помните, недавно в Киеве на "Кузне" состоялся спуск на воду среднего разведывательного корабля (номер проекта, его шифр и название судна неизвестны), переоборудованного из недостроенного среднего рыболовного морозильного траулера проекта 502ЭМ? Вот на нем и полыхнуло", - пишет автор.

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Тушение пожара продолжается.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новый инвестор рассказал, что ждет бывший завод Порошенко в Киеве.