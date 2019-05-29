RU  UA  EN

среда, 29 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 мая

12:19
Украина оказалась в "гибридной" ситуации из-за цен на газ: названы серьезные проблемы
12:14
Приплыли с "миром": сети впечатлило видео ЧП с российским кораблем в Германии
12:08
Разруха вместо "разврата": в сети показали фото с места проведения КаZантипа в Крыму
12:05
ЕС выделит Украине крупный транш помощи после введения нового энергорынка - чиновник Еврокомиссии
12:04
Козлова - Свитолина: результат матча
11:55
Рабинович призвал назначить его прокурором и пообещал покончить с коррупцией за неделю
11:47
Бывший тренер "Динамо" шокировал признаниями о Зеленском
11:45
В Украине вспоминают о катастрофе Ми-8 под Славянском, в которой погиб легендарный генерал: фото
11:43
Не выдержала: няня сына принца Гарри и Меган Маркл уволилась спустя две недели работы
11:38
На шахте под Львовом произошло смертельное ЧП: названы фамилии погибших
11:24
Последствия финала: главный актер "Игры престолов" угодил в рехаб из-за алкоголя и стресса
11:20
На пешеходном переходе в Харькове произошло смертельное ДТП: видео и рассказ очевидцев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве горит военный корабль: появилось видео масштабного пожара

среда, 29 мая 2019, 11:15
переглянути новину українською

В сети опубликовали первое видео с киевского завода "Кузница на Рыбальском", где 29 мая загорелся военный корабль, который находился здесь на ремонте.

Кадры с места событий в Facebook выложил Андрей Союстов.

"Помните, недавно в Киеве на "Кузне" состоялся спуск на воду среднего разведывательного корабля (номер проекта, его шифр и название судна неизвестны), переоборудованного из недостроенного среднего рыболовного морозильного траулера проекта 502ЭМ? Вот на нем и полыхнуло", - пишет автор.

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Тушение пожара продолжается.

Ранее "Апостроф" сообщал, что новый инвестор рассказал, что ждет бывший завод Порошенко в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: