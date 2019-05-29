Синоптики обещают грозовую погоду с градом: карта

29 мая в западной части Украины пройдут грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Также на западе страны местами пройдут сильные дожди, град и шквальным ветер скоростью 15-20 м/с. Украинцев просят соблюдать повышенную внимательность и осторожность, так как возможно ухудшение погоды.

Температура на западе Украины 29 мая составит от 21 до 28 градусов тепла, в центральных регионах - 24-28 тепла, на востоке - 26-31 градус, на юге - 27-29 градусов.

Ночью температура в Украине составит 13-17 градусов.

Как сообщал "Апостроф", 30 мая осадки ожидаются на западе страны, а также в Киевской и Черниговской областях. На востоке, севере, юге и в центре температурная картина не изменится, а вот на западе похолодает: от 17 до 20 градусов тепла столбики термометров покажут в дневное время суток, а ночью температура воздуха упадет до +12-14.