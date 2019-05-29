RU  UA  EN

среда, 29 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 мая

07:24
В США сделали громкое заявление о летальном оружии для Украины
06:55
Украинцев возмутило появление скандального нардепа пьяным в прямом эфире: опубликованы видео
06:36
Синоптики обещают грозовую погоду с градом: карта
06:30
Гороскоп на 29 мая: Овнам нужно стать серьезнее, а Весы будут на грани
05:34
Распятый мальчик оторвался: в сети подняли на смех фейк боевиков о ВСУ
04:19
В Киеве красиво наказали очередного героя парковки: фото
03:32
Стоять придется 20 лет: появилось фото огромной очереди на Донбассе за паспортами РФ
02:28
Найден гриб, который может быть прародителем человека на Земле
01:23
В Киеве прогулка детей в лесополосе закончилась кошмаром: фото
00:27
Переодетого сына родители выдавали за убитую дочь: фото и страшные детали трагедии под Житомиром

28 мая

23:58
Между игроками "Челси" произошел конфликт накануне финала Лиги Европы: опубликовано видео
23:55
Мрак и гламур: соцсети повеселило видео показа новой армейской одежды в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Синоптики обещают грозовую погоду с градом: карта

среда, 29 мая 2019, 06:36
переглянути новину українською

29 мая в западной части Украины пройдут грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Также на западе страны местами пройдут сильные дожди, град и шквальным ветер скоростью 15-20 м/с. Украинцев просят соблюдать повышенную внимательность и осторожность, так как возможно ухудшение погоды.

Температура на западе Украины 29 мая составит от 21 до 28 градусов тепла, в центральных регионах - 24-28 тепла, на востоке - 26-31 градус, на юге - 27-29 градусов.

Ночью температура в Украине составит 13-17 градусов.

Как сообщал "Апостроф", 30 мая осадки ожидаются на западе страны, а также в Киевской и Черниговской областях. На востоке, севере, юге и в центре температурная картина не изменится, а вот на западе похолодает: от 17 до 20 градусов тепла столбики термометров покажут в дневное время суток, а ночью температура воздуха упадет до +12-14.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: