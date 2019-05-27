Жара до +32 и грозы: какой будет погода в последнюю неделю весны

Весна практически на исходе и температура воздуха уже давно стала летней. Впрочем, дожди и грозы продолжают заливать территорию Украины на фоне высоких температур. Какой будет погода на этой неделе, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 28 мая, на территории Западной Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, в остальных же регионах украинцев ждет облачная, но сухая погода.

На юге, востоке, севере и в центре столбики термометров в этот день покажут летние 25-28 градусов тепла в дневное время суток и около 13-15 после захода солнца. А вот на Западной Украине будет немного свежее: от 24 до 26 градусов тепла днем и 13-15 градусов с отметкой "плюс" в ночное время суток.

В среду, 29 мая, температура воздуха незначительно вырастет. От 26 до 28 градусов тепла днем будет на севере, юге и в центре, а ночью +16-18. На востоке будет жара: от 29 до 32 градусов тепла в дневное время суток и около 12-14 тепла синоптики прогнозируют ночью.

На территории Западной Украины столбики термометров покажут комфортные 21-23 градуса тепла днем и 12-14 градусов с отметкой "плюс" после захода солнца. Кроме того, 29 мая на Западной Украине ожидаются дожди с грозами, на остальной же территории страны без осадков.

Прогноз погоды на 28 мая 1 / 1 Прогноз погоды на 29 мая 1 / 1 Прогноз погоды на 30 мая 1 / 1 Прогноз погоды на 31 мая 1 / 1 Прогноз погоды на 1 июня 1 / 1

В четверг, 30 мая, осадки ожидаются на западе страны, а также в Киевской и Черниговской областях. На востоке, севере, юге и в центре температурная картина не изменится, а вот на западе похолодает: от 17 до 20 градусов тепла столбики термометров покажут в дневное время суток, а ночью температура воздуха упадет до +12-14.

В последний день весны, пятницу, 31 мая, дожди с грозами пройдут на севере, в центре и западе Украины. На остальной территории страны без осадков. На юге, севере, востоке и в центре дневные показатели температур сохранятся на уровне 28-30 градусов тепла, а ночью синоптики прогнозируют +15-17.

Существенно прохладнее в этот день будет на западе Украины: 17-20 градусов тепла в дневное время суток и около 10 градусов тепла ночью.

В первый день лета, субботу, 1 июня, температурная картина существенно не изменится, только на севере ожидается отступление жары: около 22-24 градусов тепла будет днем и 14-16 градусов тепла ночью.

Осадки в этот день обойдут стороной только восток и юг Украины (кроме Одесской области), на остальной же территории страны ожидаются дожди с грозами.