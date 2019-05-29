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Точно в цель: появилось видео смертельных ударов по пехоте боевиков на Донбассе

среда, 29 мая 2019, 13:15
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В сети показали очередное видео ликвидации пророссийских боевиков на востоке Украины.

На этот раз точные удары по позициям сепаратистов были нанесены бойцами полка "Азов".

"Война на Донбассе продолжается. Полк "Азов" продолжает наносить сокрушительные удары оккупантам.

Видео с БПЛА, на котором бойцы ООС прицельно поражают вражеские позиции. "Азовцы" уничтожают пехоту террористов. Управляемые ракеты летят прямо в ДЗОТ оккупантов", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как украинские военные ликвидировали минимум двух боевиков. Также был уничтожен военный автомобиль пророссийских наемников.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 28 мая в результате обстрелов на Донбассе один защитник Украины получил ранения.

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