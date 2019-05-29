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Распятый мальчик оторвался: в сети подняли на смех фейк боевиков о ВСУ

среда, 29 мая 2019, 05:34
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В сети опубликовали новый фейк про воинов ВСУ.

Об этом сообщает блоггер под ником "Фашик Донецкий", ссылаясь на новость боевиков в "Живом журнале".

Так, российские оккупанты Донбасса заявили, что украинский беспилотник скинул гранату на жилой дом в городе Горловка.

Пользователи сети посмеялись над неправдивой новостью.

Напомним, в интернете высмеяли фейк российского телевидения про "изнасилование девочки Лизы" в Берлине и легендарную "новость" о "распятом в Донецке мальчике".

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе отличились очередной страшилкой про ВСУ. По версии так называемого начальника пресс-службы фейковой народной милиции ДНР Даниила Безсонова, бойцы ВСУ оборудовали огневые точки на детской площадке.

Также в сети раскрыли фейковое видео, на котором показан интерьер якобы медицинской палаты, где лечат раненого украинского военного.

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