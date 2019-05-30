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Катастрофа Ми-8 на Волыни: появились фото и новые подробности
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Катастрофа Ми-8 на Волыни: появились фото и новые подробности

четверг, 30 мая 2019, 11:26
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На месте падения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области спасатели обнаружили тела двух погибших военных.

Тела еще двух бойцов ВСУ продолжают искать.

В селе Сестрятин, которое находится в километре от места трагедии, по периметру установлены посты военных.

“Единственно что известно, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. Он вылетел с военной части в Бродах (Львовская область). Связь с пилотом исчезла внезапно, почти в полночь и уже вскоре стало известно, что вертолет разбился на Ровенщине и загорелся”, - говорится в сюжете ТСН.

Тем временем Государственное бюро расследований опубликовало фотографии с места трагедии.

Ранее "Апостроф" сообщал имена погибших в результате падения вертолета военных.

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