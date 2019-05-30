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Названы фамилии военных, погибших при крушении вертолета на Волыни

четверг, 30 мая 2019, 10:38
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В ходе аварии военного вертолета в Ровенской области вечером 29 мая погибли четверо украинских военнослужащих – полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк и бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Об этом сообщила пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

Личный состав и командование десантно-штурмовой войск выразили глубокие соболезнования родным и близким трагически погибших летчиков из 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

"Воины-десантники тесно связаны теплой дружбой и служебными отношениями с летчиками армейской авиации. Они постоянно бок о бок выполняют различные задания во время мероприятий подготовки, вместе выполняли боевые задачи на Востоке Украины в 2014 году. Выражаем глубокие соболезнования", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", поздним вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области разбился вертолет ВСУ Ми-8.

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