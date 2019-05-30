Под Киевом отец-педофил годами насиловал дочерей после смерти жены

В Фастове, Киевской области, отец двух дочерей на протяжении двух лет вместе со своим товарищем насиловали обоих малолетних девочек и их подругу, записывая это на видео и продавая записи в интернете.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как отмечается, двое мужчин с 2016 по 2018 год систематически "вступали в половые отношения, насиловали, развращали и удовлетворяли половую страсть неприродным способом" с малолетними дочерьми одного из них и другой девочкой, подругой сестер. Также установлено, что свои преступные действия подозреваемые снимали на видео и распространяли в закрытых группах в мессенджерах, получая за это деньги.

Также сообщается, что мать девочек умерла от тяжелой болезни.

В данный момент обвиняемый отец девочек находится под стражей, а его "компаньон", заплатив указанную судом сумму залога в 350 тысяч гривен, вышел на свободу. Обоим подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники полиции в Киеве задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к маленькому сыну своей сожительницы.