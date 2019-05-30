В Киеве отчим изнасиловал 6-летнего пасынка: подробности скандала

Сотрудники полиции в Киеве задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к маленькому сыну своей сожительницы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, в полицию обратилась 46-летняя киевлянка, которая сообщила, что ее бывший 30-летний сожитель сексуально домогался к ее 6-летнему сыну.

"Подонок задержан, дает признательные показания, но что будет с ребенком? Где была эта мать, которая видела синяки на ручках ребенка? Установить и задержать этого подонка удалось только после того, как в детский сад за ребенком пришел его родной отец и персонал садика обратил его внимание на эти синяки", – пишет Аброськин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье поймали педофила, который работал в правоохранительных органах.