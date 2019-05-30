Появились фото военных, погибших при крушении вертолета на Волыни

В результате катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровенской области погибли четверо человек.

Их фото командование Сухопутных войск ВСУ опубликовало в Facebook.

Так, по официальным данным, погибли командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович, летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович и бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

На данный момент специальная комиссия выясняет все обстоятельства катастрофы и ее причины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине вспоминали о катастрофе Ми-8 под Славянском, в которой погиб легендарный генерал Сергей Кульчицкий.