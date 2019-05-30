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В Европе произошло смертельное ЧП с пассажирским судном: опубликовано видео

четверг, 30 мая 2019, 08:14
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29 мая в результате крушения прогулочного судна на реке Дунай в Будапеште погибло не менее семи человек. Инцидент произошел в центре города возле здания парламента Венгрии.

Как сообщает Reuters, на борту судна находились 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа.

По данным агентства, семь человек удалось спасти, а еще 21 пропал без вести.

В МИД Южной Кореи уже подтвердили гибель своих граждан.

Судно пошло ко дну после того, как столкнулось с другим прогулочным катером.

По причине трагедии судоходство на реке остановлено. Спасатели продолжают поиски пропавших, но их работа затруднена из-за сильного дождя и течения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в немецком городе Бремерхафен российский парусник умудрился разбить микроавтобус, который стоял припаркованный на набережной.

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