В Европе произошло смертельное ЧП с пассажирским судном: опубликовано видео

29 мая в результате крушения прогулочного судна на реке Дунай в Будапеште погибло не менее семи человек. Инцидент произошел в центре города возле здания парламента Венгрии.

Как сообщает Reuters, на борту судна находились 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа.

По данным агентства, семь человек удалось спасти, а еще 21 пропал без вести.

В МИД Южной Кореи уже подтвердили гибель своих граждан.

Судно пошло ко дну после того, как столкнулось с другим прогулочным катером.

По причине трагедии судоходство на реке остановлено. Спасатели продолжают поиски пропавших, но их работа затруднена из-за сильного дождя и течения.

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