Улицы ушли под воду: опубликованы фото и видео еще одного потопа в Украине

Жители Ивано-Франковской области вновь пострадали от непогоды.

Как сообщают местные издания, сильные дожди вновь осложнили ситуацию в регионе.

29 мая в результате обильных осадков были затоплены улицы в селе Марковка Коломыйского района.

Как рассказывают жители села, на их памяти подобного наводнения еще не было.

В то же время синоптики не дают утешительных прогнозов для жителей Прикарпатья. По их прогнозам, осадки здесь будут выпадать еще на протяжении нескольких дней.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в начале недели от непогоды серьезно пострадали шесть районов Ивано-Франковской области. Особенно вода подтопила села Бережница и Подмихайлье Новицкой ОТГ, город Калуш, частично микрорайон Подгорки.