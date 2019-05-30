В России произошло новое ЧП с пассажирским самолетом

В московском аэропорту Шереметьево из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку самолет А320.

Как сообщает ТАСС, самолет следовал из Москвы в Грозный, но был вынужден вернуться в столичный аэропорт. Сразу после вылета командир экипажа сообщил о проблемах с системой пожаротушения.

"Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник агентства в службе спасения.

В результате инцидента ни один из пассажиров не пострадал.

Источник уточняет, что для встречи борта в Шереметьево были стянуты силы пожарных.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России произошел серьезный инцидент с самолетом, из-за чего пилотам пришлось кружить два часа в небе прежде чем приземлиться.