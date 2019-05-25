Кружил в воздухе несколько часов: в России произошло новое ЧП с самолетом

В России произошел серьезный инцидент с самолетом, из-за чего пилотам пришлось кружить два часа в небе прежде чем приземлиться.

Об это сообщает Telegram-канал Mash.

"Боинг авиакомпании UTair, выполняющий рейс из Сургута в Таджикистан, возвращается в аэропорт — пилоты были вынуждены кружить в воздухе почти 2 часа", - говорится в сообщении.

За эти два часа пилотам удалось выработать все топливо и благополучно приземлиться в аэропорту Сургута без происшествий. На данный момент сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", в России самолет, следовавший из Кипра в Самару, не запланировано сел в аэропорту Краснодара.

Также ранее с самолетом правительства России произошло ЧП в небе над Лаосом.