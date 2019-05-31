Под Харьковом парень чудом выжил после удара током почти 30 тысяч вольт: видео из больницы

В Харьковской области 17-летнего студента ударило током, когда он прыгнул в реку с железнодорожного моста.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел в городе Купянск. Парня Никиту ударило разрядом тока почти в 30 тысяч вольт. Вероятно, что он попал в зону электрической дуги.

Подросток чудом остался жив - сейчас за его жизнь борются медики Харькова, куда пострадавшего доставили в больницу. Парень получил ожоги 80% тела, его состояние крайне тяжелое. Кроме многочисленный глубоких ожогов, парень также получил травмы при прыжке в воду.

"Это он сейчас обмотанный лежит, это уже нарастили новую кожу", - сказала мама потерпевшего Наталия Щербак.

Как сообщила заместитель главного врача больницы, где сейчас проходит лечение Никита, Елена Полищук, подросток получил черепно-мозговую травму, травму органов грудной клетки. Сейчас он дышит самостоятельно. Также отмечают, что Никите предстоит пережить долгое лечение и также реабилитацию.

По словам друзей, все они отговаривали Никиту прыгать с моста, однако его не остановили даже специально установленные таблички о высоком напряжении.

Как сообщал "Апостроф", в Житомире 18-летний парень выбрался на крышу электрички и получил там сильный удар электрическим током.