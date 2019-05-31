Под Тернополем бригада рабочих "Укрэнерго" погибла в лобовом ДТП: фото и все подробности

30 мая на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече в районе села Зарудье Тернопольской области произошло страшное ДТП, в котором погибло четыре человека.

Как сообщает местная пресса, еще один пассажир иномарки получил серьезные травмы. Все пострадавшие ехали в иномарке Mitsubishi L200, которая столкнулась на встречной полосе движения с грузовиком.

Легковой автомобиль зарегистрирован на предприятие Винницкой области. Пятеро мужчин, которые находились в иномарки, являются работниками обособленного подразделения предприятия "Укрэнерго".

55-летний водитель грузовика из Ровенской области травм не получил.

По данным тернопольской полиции, водитель иномарки, который выжил в аварии, мог уснуть за рулем.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 30 мая в Одесской области произошла авария с четырьмя погибшими.