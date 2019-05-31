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Под Одессой в жуткой аварии погибло много людей: опубликованы фото

пятница, 31 мая 2019, 06:55
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В четверг, 30 мая, в Одесской области произошла авария с четырьмя погибшими.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия случилась в Лиманском районе на автодороге Одесса-Южный около села Булдынка. Там столкнулись автомобили марки TOYOTA и "ГАЗель". По предварительным данным, в результате ДТП вследствие полученных сильных травм на месте погибли 4 человека.

Однако по информации издания "Думская", прибывшие на место спасатели вытащили тела погибших из покореженных автомобилей. Пострадавшего госпитализировали медики. Отмечают, что ДТП произошло около 18:23.

На месте происшествия работали правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал "Апостроф", 29 мая в Киеве произошло серьезное ДТП с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Fiat, в результате чего женщина, сидевшая за рулем легковушки, получила травмы.

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