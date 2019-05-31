Позор и мерзость: сети шокировал беспредел властей в истории с 16-летней активисткой в Ровно

В сети обсуждают историю 16-летней активистки Даши Коцюрубы из Ровно, которая была задержана на митинге правоохранителями.

Об этом сообщает координатор правого направления Инициативы "Восток-СОС" Александра Дворецкая на своей странице в Facebook.

Отмечают, что история стала основной темой 25-26 мая, когда молодую активистку вместе с другом Ромой задержали во время митинга на центральной площади Ровно. На молодых людей правоохранители составили протокол об административных правонарушениях за "нарушение порядка мирного собрания", а затем еще на маму Даши - за невыполнение ею родительских обязанностей.

"Даша последовательна в своей позиции, ее неделю до этого 19 апреля задерживали за распространение листовок и составили протокол по статье 212-13 админ кодекса. Однако своим решением судья Ровенского городского суда Сидорук Е.И. заверил: "Производство закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения"", - пишет Дворецкая.

Но она подчеркнула нарушение со стороны полиции города Ровно по отношению к активистам. Историю прокомментировал глава Нацполиции Сергей Князев, так как она произвела резонанс в СМИ и ее сравнили с ситуацией времен Януковича.

"Князев не говорил о необходимости провести служебное расследование или о "перегибах на месте". В комментарии hromadske.ua он говорит: "...хочу подчеркнуть, что именно этих граждан в апреле доставляли работники полиции за аналогичный поступок административного правонарушения. Тогда административный протокол был составлен, суд ровенский местный вынес решение, где признал действия сотрудников полиции законными, так как они оштрафовали правонарушителей. Даже могу сказать какое - замечания. И поэтому я так понимаю, что это все-таки немного политизированная история...", - отметила координатор.

По ее словам, глава полиции солгал дважды. Протоколы по этим двум инцидентам составлены по различным статьям (незаконная агитация и нарушение порядка проведения таможенных собраний соответственно), а суд наоборот сказал, что не видит в действиях Дарьи Коцюрубы состава правонарушения.

"Но, дальше начали происходить чудеса, которые возможны, наверное, только на постсоветском пространстве. Суд говорит, что выдал на руки не решение, а проект решения, а настоящее решение именно такое, которое озвучил Князев. И, несмотря, что решения нет в судебном реестре, "правильное" решение каким-то образом появляется у коммуникационника полиции, а не у сторон процесса. Получается, что суд выдал с печатью и подписями два совершенно разных документа, в разные дни, на необходимость политической ситуации", - написала Дворецкая.

Она подчеркнула, что суд и полиция на самом высоком уровне занимаются подделкой документов, чтобы бороться с 16-летней девушкой в Ровно.

"Активисты ожидают суд по протоколам, составленным 25 мая на Дашу и ее маму Наталью, параллельно готовят жалобу в ГБР на сотрудников полиции, а теперь еще и жалобу на судью по 366 статье Криминальнооо кодекса по "служебной подделке" документов в суде", - отметила координатор.

Других пользователей сети также удивила данная ситуация.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму 30 мая сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали активисток "Крымской солидарности" Мумине Салиеву и Лутфие Зудиеву.