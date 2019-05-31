Во Львове неадекват устроил пикантное "шоу" на людной улице: опубликовано видео

В четверг, 30 мая в центре Львова на площади Рынок иностранец - гражданин Германии в состоянии алкогольного опьянения в присутствии большого количества людей раздевался догола и демонстрировал половые органы.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции во Львовской области.

"Патрульные 2 батальона получили сообщение, что на площади Рынок находится иностранец в состоянии алкогольного опьянения и дерзко нарушает общественный порядок. Патрульные связались с сотрудниками центра безопасности города, которые обнаружили указанного мужчинупо камерам наблюдения. Впоследствии, инспекторы нашли его на площади Кафедральной. Данные мужчины установили, им оказался 30-летний гражданин Германии ... Следователям передали запись с камеры видеонаблюдения, на котором четко видно, что данный человек, в присутствии большого количества людей, в частности детей, снимал штаны и неоднократно обнажал половые органы", - пишут в полиции.

После задержания патрульными мужчине несколько раз стало плохо - сначала в машине патрульной полиции, а затем - в участке.

"Когда нарушителя посадили в служебный автомобиль полиции, ему стало плохо и человек вырвал свое "алкогольное турне Львовом" через окно. Впоследствии это повторилось и в отделе полиции", - сообщили в полиции.

Полицейские решают вопрос об открытии против иностранца уголовного дела.

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