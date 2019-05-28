RU   UA   EN  

вторник, 28 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 мая

10:20
Все были в шоке: украинская теннисистка рассказала о неожиданном решении набить тату
10:18
​Скандальному экс-нардепу Януковича за "копейки" продали санатории в Крыму
09:59
Душа воина: опубликовано мощное видео об украинском спецназе
09:47
​Позывной "Василек": как в сети шутят о поездке Зеленского на Донбасс
09:35
Немецкие болельщики ярко отметили исторический триумф своей команды: фото и видео
09:27
Водитель Uber устроил пьяное ЧП в Киеве: видео
09:13
​Гривна всерьез подвинула доллар и евро: актуальный курс валют
09:06
Зеленские побеждают! Карикатурист показал смешную реакцию Путина на выборы в Европе
08:29
​У брата известного нардепа в Киеве украли уникальный байк: видео
08:00
День памяти преподобного Пахомия Великого и именины Анастасии: какой праздник 28 мая
07:59
​В Харькове покончил с собой юный сын топ-чиновника: подробности трагедии
07:28
​Мужчина в неадеквате устроил смертельное нападение на школьниц в Японии: первые фото
Все новости

Водитель Uber устроил пьяное ЧП в Киеве: видео

вторник, 28 мая 2019, 09:27
переглянути новину українською

В Киеве снова задержали пьяного водителя службы такси Uber, который заехал на тротуар.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел по адресу проспект Маяковськоно, 7А. Водитель такси на автомобиле марки Toyota с номерами AA1456TO выехал на пешеходную зону. За это его на месте задержал наряд полиции.

"А дальше по старой схеме - "че вы меня астанавили, я нармально ехал" и т. д.", - написали в ресурсе и опубликовали видео происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 13 мая в Киеве задержали водителя службы такси Uber, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП.

Также ранее в столице при выезде с моста Метро произошло ДТП с участием двух автомобилей, которое устроил пьяный водитель Uber.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: