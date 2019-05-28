Водитель Uber устроил пьяное ЧП в Киеве: видео

В Киеве снова задержали пьяного водителя службы такси Uber, который заехал на тротуар.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел по адресу проспект Маяковськоно, 7А. Водитель такси на автомобиле марки Toyota с номерами AA1456TO выехал на пешеходную зону. За это его на месте задержал наряд полиции.

"А дальше по старой схеме - "че вы меня астанавили, я нармально ехал" и т. д.", - написали в ресурсе и опубликовали видео происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 13 мая в Киеве задержали водителя службы такси Uber, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП.

Также ранее в столице при выезде с моста Метро произошло ДТП с участием двух автомобилей, которое устроил пьяный водитель Uber.