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​Зеленский провел первое заседание СНБО: подробности и фото

пятница, 31 мая 2019, 18:27
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Президент Украины Владимир Зеленский провел первое под своим председательством заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

На совещании по энергетической безопасности Зеленский напомнил, что два года назад погибли 8 горняков на шахте "Степная" ("Львовуголь"), а в этом году на оккупированной части Луганской области погибли 17 человек на шахте "Схидкарбон".

"Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы.

"Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу - безответственность, бесхозяйственность и коррупция", - подчеркнул Зеленский.

Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

"Цена вопроса очень велика - безопасность и благосостояние наших людей", - отметил президент.

Зеленский отметил, что несмотря на то, что завтра лето - зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону.

Глава государства напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынке электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", главу независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца не пригласили на сегодняшнее заседание СНБО по проблемам в угольной отрасли, а список приглашенных утверждал президент Владимир Зеленский вместе с секретарем СНБО Александром Данилюком.

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