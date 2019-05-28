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Зеленский назначил нового секретаря СНБО: что о нем известно

вторник, 28 мая 2019, 16:47
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Президент Владимир Зеленский назначил Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

Так, указ президента №327/2019 о новом назначении на должность Секретаря СНБО был подписан 28 мая.

Александр Александрович Данилюк с 14 апреля 2016 года был министром финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Ранее он заявлял, что поддерживает идею отмены стипендии для большинства студентов и голосует за то, чтобы выделять их только как социальную поддержку малообеспеченным слоям населения, в частности детям-инвалидам и академические стипендии, которые должно получать ограниченное количество студентов.

7 июня 2018 Верховная Рада уволила Данилюка с должности министра финансов. Перед этим произошел конфликт с премьер-министром Владимиром Гройсманом, в частности в части реформирования Государственной фискальной службы.

Как сообщал "Апостроф", лидер партии "Слуга народа", руководитель студии "Квартал 95" Иван Баканов назначен на должность первого заместителя Службы безопасности Украины.

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