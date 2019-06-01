Под Черновцами полиция предотвратила смертельное ЧП: опубликованы фото

В субботу, 1 июня, в Черновицкой области полицейские спасли девушку, которая прыгнула в реку с моста.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в селе Атаки Хотинского района около 16:56. В полиции поступил звонок, во время которого очевидцы рассказали, что с моста в реку Днестр хочет спрыгнуть молодая девушка.

Правоохранители выехали на место, однако к их приезду девушка уже прыгнула в воду. Отмечают, что 24-летний старший лейтенант полиции Иван Дудчак разделся, схватил спасательный жилет и круг и бросился на спасение.

"Доплыв до середины Днестра, полицейский схватил девушку, которую несло течением. Вместе с работниками УГСЧС и УПП оперативник вытащил ее на берег и передал медикам. В состоянии общего переохлаждения 24-летнюю потерпевшую, которая является жительницей Хотинщины, доставили в районную больницу для осмотра. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - заявили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве днем мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с Северного (до переименования - Московского) моста.