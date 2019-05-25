В Киеве спасли женщину, прыгнувшую с моста: фото

В субботу, 25 мая, в Киеве спасли женщину, которая спрыгнула с моста Метро в Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, публикуя фото с места спасения женщины.

"25 мая в 4:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что с моста Метро в реку Днепр упал человек. На место происшествия были направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения", - сообщили в ведомстве.

На место тут же прибыли водолазы, которые вскоре обнаружили женщину на расстоянии в 150 метров от берега. 31-летнюю женщину удалось спасти. Ее передали врачам скорой помощи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве спасли подростка, попавшего под поезд.