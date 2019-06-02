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Украинцев предупредили о смертельной опасности коровьего мяса и молока

воскресенье, 02 июня 2019, 13:41
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Ученые из Немецкого центра исследования рака обнаружили в коровьем молоке и говядине неизвестные патогенные микроорганизмы, которые могут вызвать хроническое воспаление толстой кишки и приводить к онкозаболеваниям.

Об этом сообщает издание Augsburger Allgemeine.

Ученые исследовали кровь сотен европейских молочных коров и изучили молоко и молочные продукты из супермаркетов. Медики также взяли образцы крови у здоровых людей и пациентов с колоректальным раком.

Результат, по их мнению, очевиден: патогенные микроорганизмы были обнаружены не только в продуктах животного происхождения, но и в изученных клетках человека. Но пока нет безусловного доказательства того, что именно эти патогены - причина развития опухолей.

Ученые предположили, что заражение патогенными микроорганизмами происходит уже в первый год жизни человека, так как иммунная система годовалого ребенка недостаточно прочная. Исходя из этого, они рекомендуют кормить малышей грудным молоком до года и не советуют слишком рано давать им продукты из коровьего молока. Отказ от коровьего молока и говядины в зрелом возрасте безполезен: инфицирование патогенами уже произошло.

Эксперты отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, в какой степени эти патогены влияют на риск развития рака.

Как сообщал "Апостроф", начало заболевания диабетом проявляется в различных симптомах, которые могут быть безопасными сами по себе, однако игнорировать их не стоит.

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