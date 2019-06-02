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ВСУ мощно ударили по боевикам в ответ за раненого побратима: двое убитых

воскресенье, 02 июня 2019, 07:50
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1 июня боевики на востоке Украины 15 раз нарушили режим прекращения огня, дважды используя запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, враг также вел обстрелы из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий объединенных сил получил ранения. Ответным огнем были уничтожены два боевика, еще два оккупанта получили ранения.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось мрачное видео разрушений на Донбассе, снятое с высоты птичьего полета

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