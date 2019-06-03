RU  UA  EN

понедельник, 3 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июня

22:10
Под Одессой на аттракционе произошла смертельная трагедия
21:56
Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
21:39
Один из главных фигурантов дела Гандзюк признал себя виновным
21:09
Нардепа Святаша могут лишить неприкосновенности за невозврат долгов
21:08
Убийство ребенка под Киевом: подозреваемых полицейских будут судить по новой статье
20:37
Зеленский внес в Раду новый законопроект о незаконном обогащении: в чем суть
20:34
Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского: видеообзор
20:20
Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира: видеообзор
20:05
Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата
19:35
"Динамо" объявило о первом летнем трансфере: опубликовано фото
19:31
СМИ рассказали о банковской афере экс-нардепа Скосаря
19:30
Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Настоящий воин: ночью на Донбассе погиб украинский защитник, фото

понедельник, 03 июня 2019, 13:37
переглянути новину українською

В ночь на 3 июня в бою на Донбассе трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава.

Об этом сообщает 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в Facebook.

"С грустью сообщаем, что сегодня ночью 3 июня во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович", - говорится в сообщении.

Погибший десантник был родом из Запорожья, дома остались жена, дочь и сын.

"Мы потеряли человека, который боролся за Украину, была патриотом своей Родины, настоящим воином. Светлая память о настоящем Героя-Защитника навсегда останется в наших сердцах. Командование десантно-штурмовой войск ВС Украины и военной части выражают соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с Вами", - написали в бригаде.

Как сообщал "Апостроф", в Обухове Киевской области попрощались с украинским добровольцем Сергеем Кононко, погибшего в Донбассе еще в 2014-м. Тело бойца долгое время не могли узнать, проводилось несколько независимых экспертиз ДНК.

Фотовзгляд

Все галереи
Погода 4-8 июня

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: