​Настоящий воин: ночью на Донбассе погиб украинский защитник, фото

В ночь на 3 июня в бою на Донбассе трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава.

Об этом сообщает 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в Facebook.

"С грустью сообщаем, что сегодня ночью 3 июня во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович", - говорится в сообщении.

Погибший десантник был родом из Запорожья, дома остались жена, дочь и сын.

"Мы потеряли человека, который боролся за Украину, была патриотом своей Родины, настоящим воином. Светлая память о настоящем Героя-Защитника навсегда останется в наших сердцах. Командование десантно-штурмовой войск ВС Украины и военной части выражают соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с Вами", - написали в бригаде.

Как сообщал "Апостроф", в Обухове Киевской области попрощались с украинским добровольцем Сергеем Кононко, погибшего в Донбассе еще в 2014-м. Тело бойца долгое время не могли узнать, проводилось несколько независимых экспертиз ДНК.