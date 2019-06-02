​Под Киевом простились с погибшим героем Украины, которого искали 5 лет: фото и видео

В Обухове Киевской области попрощались с украинским добровольцем Сергеем Кононко, который погиб на Донбассе еще в 2014 году. Тело бойца долгое время не могли узнать, проводилось несколько независимых экспертиз ДНК.

Об этом сообщает "5 канал".

Проститься с военным пришло несколько сотен земляков. С цветами и портретами погибшего родные, собратья и волонтеры.

Сергей Кононко был активным участником Евромайдана, возглавлял Обуховский центр "Правого сектора", а затем был одним из первых добровольцев, отправившихся на Восток защищать страну. На передовой воевал в составе 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". В конце августа 2014-му Сергей Кононко сопровождал в больницу раненого бойца. На трассе Новосветловка-Хрящеватое под Луганском его машину обстреляли боевики. Тогда "айдаровец" вместе с собратьями попал в плен к боевикам, где Сергея Кононко замучили.

С 2014-го айдаровца считали пропавшим без вести, впоследствии боевики передали его тело. Сначала похоронили на Днепропетровщине, а 1 июня Сергея Кононко перезахоронили в родном Обухове.

"Ему только исполнилось 32, когда он с собратьями вез на "УАЗике" раненого Василия Пелиша, которому впоследствии в плену отрубят топором руку за татуировку "Слава Украине!" - и они попали под артобстрел между Новосветловкой и Хрящеватым. Это случилось 26 августа 2014 года - и с тех пор Сергей считался без вести пропавшим. Родные долгие годы искали его, потому что узнали Сергея на одном из видео, где боевики издеваются над захваченными в плен украинским воинами. Они также получали информацию, Сергея вывезли в рабство в Чечню... А он все это время лежал на А лее героев в Днепре, как "Неизвестный защитник Украины № 1006/л"", - написала в Facebook журналистка Лилия Рагуцкий.

Сергея вместе с побратимами- "айдаровцами" террористы передали в конце декабря в 7 мешках. Судмедэксперты утверждали, что Сергей Кононко получил многочисленные прижизненные ранения. И существует вероятность, что перед смертью его жестоко пытали.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая павшего в феврале 2015 под Дебальцево бойца Александра Каменюка перезахоронили на родине, в Полтаве.